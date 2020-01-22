Özüdoğru istifa etti

Dün Terim'in katıldığı yönetim kurulu toplantısının ardından Özgür Savaş Özüdoğru'nın istifa etmesinin soku yasandı. Özüdogru, "Gerekçelerini izninizle aynı ekibin bir parçası olarak seçildiğimden kendi uhdemde tutmak isterim" diyerek istifasının nedenini gizli tuttu ancak 'Arda'nın dönüsüyle' ilgili olabilecegi yorumları yapıldı.