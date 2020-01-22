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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Özüdoğru istifa etti

Özüdoğru istifa etti

'in katıldığı yönetim kurulu toplantısının ardından Özgür Savas Özüdogru'nın istifa etmesinin şoku yasandı.

'in katıldığı yönetim kurulu toplantısının ardından Özgür Savaş Özüdoğru'nın istifa etmesinin soku yasandı. Özüdogru, "Gerekçelerini izninizle aynı ekibin bir parçası olarak seçildiğimden kendi uhdemde tutmak isterim" diyerek istifasının nedenini gizli tuttu ancak 'Arda'nın dönüsüyle' ilgili olabilecegi yorumları yapıldı.

  1. 22.1.2020
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