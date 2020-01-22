Özüdoğru istifa etti
Dün Terim'in katıldığı yönetim kurulu toplantısının ardından Özgür Savas Özüdogru'nın istifa etmesinin şoku yasandı.
Dün Terim'in katıldığı yönetim kurulu toplantısının ardından Özgür Savaş Özüdoğru'nın istifa etmesinin soku yasandı. Özüdogru, "Gerekçelerini izninizle aynı ekibin bir parçası olarak seçildiğimden kendi uhdemde tutmak isterim" diyerek istifasının nedenini gizli tuttu ancak 'Arda'nın dönüsüyle' ilgili olabilecegi yorumları yapıldı.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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