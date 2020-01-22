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22 Ocak 2020, Çarşamba
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G.Saray’ı sildi

G.Saray’ı sildi

 teknik heyeti, 'u gözden çıkardı. Bu durumu da oyuncu ve menajerine iletti. 'den bir takımla görüşen Emre Mor, anlaşma sağlayamayınca 'a dönerek çalışmalarına devam etti.

teknik heyeti, 'u gözden çıkardı. Bu durumu da oyuncu ve menajerine iletti. 'den bir takımla görüşen Emre Mor, anlaşma sağlayamayınca 'a dönerek çalışmalarına devam etti. Şu anda transferi için farklı bir takımla temasta bulduğu belirtilen Emre Mor'un yakın zamanda Galatasaray macerasını sonlandırması bekleniyor. Nitekim genç futbolcu, sosyal medya hesaplarındaki "Galatasaray" yazısını da kaldırdı.

  1. 22.1.2020
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