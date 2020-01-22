G.Saray’ı sildi
Galatasaray teknik heyeti, Emre Mor'u gözden çıkardı. Bu durumu da oyuncu ve menajerine iletti. İngiltere Premier Lig'den bir takımla görüşen Emre Mor, anlaşma sağlayamayınca İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam etti.
Galatasaray teknik heyeti, Emre Mor'u gözden çıkardı. Bu durumu da oyuncu ve menajerine iletti. İngiltere Premier Lig'den bir takımla görüşen Emre Mor, anlaşma sağlayamayınca İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam etti. Şu anda transferi için farklı bir takımla temasta bulduğu belirtilen Emre Mor'un yakın zamanda Galatasaray macerasını sonlandırması bekleniyor. Nitekim genç futbolcu, sosyal medya hesaplarındaki "Galatasaray" yazısını da kaldırdı.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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