G.Saray’ı sildi

Galatasaray teknik heyeti, Emre Mor'u gözden çıkardı. Bu durumu da oyuncu ve menajerine iletti. İngiltere Premier Lig'den bir takımla görüşen Emre Mor, anlaşma sağlayamayınca İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam etti. Şu anda transferi için farklı bir takımla temasta bulduğu belirtilen Emre Mor'un yakın zamanda Galatasaray macerasını sonlandırması bekleniyor. Nitekim genç futbolcu, sosyal medya hesaplarındaki "Galatasaray" yazısını da kaldırdı.