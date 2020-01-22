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22 Ocak 2020, Çarşamba
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'da 'in sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sözleşmesi uzatıldı

Kulübü, 'a kiralandığı iddia edilen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu 'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulübü, sol bek oyuncusu 'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

"Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

  1. 22.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 19:12
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