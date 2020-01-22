Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray Kulübü, Kayserispor'a kiralandığı iddia edilen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
"Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
- 22.01.2020
- Güncelleme: 22.01.2020 19:12
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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