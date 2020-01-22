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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Foyth’u veto etti

Foyth’u veto etti

'ın Tottenham'da son 4 haftadır tarafından kadroya alınmayan 'u kiralamak istediği iddia edilmişti.

'ın Tottenham'da son 4 haftadır tarafından kadroya alınmayan 'u kiralamak istediği iddia edilmişti. Mourinho geldiğinden beri sadece 46 dakika oynayabilen genç oyuncu için Galatasaray'n ideal bir seçenek olduğu konuşuldu. Ancak Terim'in Foyth'u veto ettiği, 187'lik Arjantinli stoper için herhangi bir görüşmenin yapılmadığı bildirildi.

  1. 22.1.2020
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