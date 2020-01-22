Falcao 70 metrelik koşusuyla İspanya'da gündem oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao 70 metrelik koşusuyla İspanya'da gündem oldu

Falcao 70 metrelik koşusuyla 'da gündem oldu

Falcao 70 metrelik koşusuyla İspanya'da gündem oldu

'ın Kolombiyalı futbolcusu 'nun performansı 'da gündem oldu. Yıldız futbolcunun Denizlispor ile oynanan maçın son anlarında attığı depar ve yaptığı defans büyük övgü aldı.

'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak ligin başlarında istediği verimi alamadığı Kolombiyalı futbolcu gollerine devam ediyor.

Kolombiyalı golcü son olark ligde Denizlispor ile oynanan maçın son anlarında attığı depar ve yaptığı defansif presle basınının da dikkatini çekti. Tecrübeli oyuncu için "Galatasaray için büyük fedakarlık yaptı" ifadelerini kullanan AS gazetesi, Falcao'nun uzatmalarda 70 metreden gelerek yaptığı defans vurgulandı.

33 yaşındaki yıldız golcü Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gole imzasını attı.


  1. 22.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao 70 metrelik koşusuyla İspanya'da gündem oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN