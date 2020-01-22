Falcao 70 metrelik koşusuyla İspanya'da gündem oldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak ligin başlarında istediği verimi alamadığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao gollerine devam ediyor.

Kolombiyalı golcü son olark ligde Denizlispor ile oynanan maçın son anlarında attığı depar ve yaptığı defansif presle İspanya basınının da dikkatini çekti. Tecrübeli oyuncu için "Galatasaray için büyük fedakarlık yaptı" ifadelerini kullanan AS gazetesi, Falcao'nun uzatmalarda 70 metreden gelerek yaptığı defans vurgulandı.

33 yaşındaki yıldız golcü Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gole imzasını attı.



