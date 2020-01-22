Falcao 70 metrelik koşusuyla İspanya'da gündem oldu
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun performansı İspanya'da gündem oldu. Yıldız futbolcunun Denizlispor ile oynanan maçın son anlarında attığı depar ve yaptığı defans büyük övgü aldı.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak ligin başlarında istediği verimi alamadığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao gollerine devam ediyor.
Kolombiyalı golcü son olark ligde Denizlispor ile oynanan maçın son anlarında attığı depar ve yaptığı defansif presle İspanya basınının da dikkatini çekti. Tecrübeli oyuncu için "Galatasaray için büyük fedakarlık yaptı" ifadelerini kullanan AS gazetesi, Falcao'nun uzatmalarda 70 metreden gelerek yaptığı defans vurgulandı.
33 yaşındaki yıldız golcü Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gole imzasını attı.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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