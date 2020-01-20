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20 Ocak 2020, Pazartesi
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‘Zorlu’ göndermesi

‘Zorlu’ göndermesi

, sezonun ikinci yarısı öncesi imalı bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Başlıyoruz" başlığı altında öncesi bir video yayınladı.

, sezonun ikinci yarısı öncesi imalı bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Başlıyoruz" başlığı altında öncesi bir video yayınladı. Videonun 23. saniyesinde önünde dalgalanan Galatasaray bayrağı dikkat çekti. F.Bahçe Başkanı , Başkanı ve MHK Başkanı 'in Zorlu Center'daki görüşmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.

  1. 20.1.2020
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