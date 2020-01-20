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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Onyekuru tribünden izledi

Onyekuru tribünden izledi

Aslan'ın yeni transferlerinden rahatsızlığı sebebiyle Denizlispor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Aslan'ın yeni transferlerinden rahatsızlığı sebebiyle Denizlispor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Nijeryalı futbolcu dinlenme iznine rağmen dünkü maçı 'da tribünden takip etmeyi tercih etti.
  1. 20.1.2020
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