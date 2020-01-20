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20 Ocak 2020, Pazartesi
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da siftah yaptı

Jesse Sekidika da siftah yaptı

Cimbom'un bir diğer transferi ise karşılaşmanın oyuna dahil oldu.

Cimbom'un bir diğer transferi ise karşılaşmanın oyuna dahil oldu. Nijeryalı futbolcu, 86. dakikada 'ın yerine oyuna girerek ilk kez resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Kısa sürede o da etkiliydi.
  1. 20.1.2020
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