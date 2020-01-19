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19 Ocak 2020, Pazar
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Stopere yeni aday Foyth

Stopere yeni aday Foyth

'da stoper arayışları sürerken bu kez rota 'ye çevrildi. , forması giyen için nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.

'da stoper arayışları sürerken bu kez rota 'ye çevrildi. , forması giyen için nabız yoklamaya başladığı ifade edildi. Sağ bekte de görev yapabilen 22 yaşındaki genç oyuncu bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Tottenham'da forma giyen Victor Wanyama da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Mourinho ile yakın arkadaşlığı bulunan Terim'in de iki oyuncunun kiralanması için devrede olduğu öğrenildi.
  1. 19.1.2020
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