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19 Ocak 2020, Pazar
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Onyekuru taburcu edildi

Onyekuru taburcu edildi

Sıtma teşhisi konan ve bir süredir hastanede tedavi gören , taburcu oldu. 22 yaşındaki futbolcu, kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek.

Sıtma teşhisi konan ve bir süredir hastanede tedavi gören , taburcu oldu. 22 yaşındaki futbolcu, kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek. Bu süre içinde hastanede Onyekuru'nun poliklinik takiplerine devam edilecek. Monaco'dan kiralanan genç futbolcu, tatil amacıyla gittiği ülkesi 'da sıtmaya yakalanmıştı.
  1. 19.1.2020
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