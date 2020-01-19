Galatasaray'da flaş Mert Çetin gelişmesi! 10 milyon Euro... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da flaş Mert Çetin gelişmesi! 10 milyon Euro...

'da flaş gelişmesi! 10 milyon Euro...

Galatasaray'da flaş Mert Çetin gelişmesi! 10 milyon Euro...

'ın ocak ayı dönemi için bir numaralı stoper hedefi 'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör 'in ısrarla istediği ancak transferine onay çıkmayan genç futbolcu için Roma'nın istediği rakam ortaya çıktı.

'de ilk yarı Luyindama'nın sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşayan , ara transferde önceliğini stoper mevkisine verdi. Teknik direktör 'in alınması için yönetime sunduğu listede Kolombiyalı futbolcu Jeison Murillo, Celta Vigo'ya gitti. Tecrübeli teknik adamın asıl istediği isim olan milli futbolcu 'den de olumsuz yanıt geldi.

Emre Taşdemir ve Taylan Antalyalı'yı Galatasaray'a getiren menajer Mehmet Ali Çalışkan'ın oyuncusu olan Mert Çetin'e Roma'dan vize çıkmadı. Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan devi, Galatasaray'ın genç oyuncu için yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi ve "Mert için 10 milyon Euro bonservis talip ediyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübe zorluk çıkaran Roma, bir başka İtalyan ekibi Verona'dan Mert için gelen kiralama teklifini ise değerlendirmeye aldı.

haberin devamı

  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 19.01.2020 13:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da flaş Mert Çetin gelişmesi! 10 milyon Euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN