Galatasaray'da flaş Mert Çetin gelişmesi! 10 milyon Euro...
Galatasaray'ın ocak ayı transfer dönemi için bir numaralı stoper hedefi Mert Çetin'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği ancak transferine onay çıkmayan genç futbolcu için Roma'nın istediği rakam ortaya çıktı.
Süper Lig'de ilk yarı Luyindama'nın sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray, ara transferde önceliğini stoper mevkisine verdi. Teknik direktör Fatih Terim'in alınması için yönetime sunduğu listede Kolombiyalı futbolcu Jeison Murillo, Celta Vigo'ya gitti. Tecrübeli teknik adamın asıl istediği isim olan milli futbolcu Mert Çetin'den de olumsuz yanıt geldi.
Emre Taşdemir ve Taylan Antalyalı'yı Galatasaray'a getiren menajer Mehmet Ali Çalışkan'ın oyuncusu olan Mert Çetin'e Roma'dan vize çıkmadı. Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan devi, Galatasaray'ın genç oyuncu için yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi ve "Mert için 10 milyon Euro bonservis talip ediyoruz" dedi.
Sarı-kırmızılı kulübe zorluk çıkaran Roma, bir başka İtalyan ekibi Verona'dan Mert için gelen kiralama teklifini ise değerlendirmeye aldı.
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 13:38
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Galatasaray'da flaş Mert Çetin gelişmesi! 10 milyon Euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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