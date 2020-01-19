Galatasaray-Denizlispor | CANLI
Galatasaray Denizlispor ile Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Marcelo Saracchi müsabakaya ilk 11'de başladı. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
Galatasaray 18. hafta mücadelesinde sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın 17 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle birlikte 27 puanla 7. sırada bulunuyor.
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao
Denizlispor: Adam Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Hadi Sacko, Olcay Şahan, Rodallega
GALATASARAY'DA MARCAO ŞOKU
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, maçın 4. dakikasında rakibine yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Denizlispor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (2B), bu galibiyetlerin dördünde rakibine dörder gol attı.
- Galatasaray ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Denizlispor (4B 9M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı (2-0).
- Süper Lig'de oynadığı son altı maçtan sekiz puan çıkarabilen Galatasaray (2G 2B 2M), daha önceki dört karşılaşmada dokuz puan toplamıştı (3G 1M).
- Mehmet Özdilek göreve geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı beş deplasmanın üçünden galibiyetle ayrılan Denizlispor (1B 1M), aynı sayıda dış saha galibiyetini daha önceki 26 karşılaşmada alabilmişti (4B 19M).
- Galatasaray, 2000/01'den (0-2 vs Denizlispor) bu yana Süper Lig'in 18'inci haftalarında oynadığı hiçbir iç saha maçını kaybetmiyor (7G 1B).
- Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü deplasman maçlarında alan takım Denizlispor (%68.2; 15/22).
- Galatasaray iç sahada oynadığı son altı Süper Lig maçının beşinde ve son üç karşılaşmada penaltı golü attı.
- Süper Lig'de rakip kaleye çektiği son üç şutun ikisi gol olan Galatasaray santrforu Radamel Falcao, daha önceki 13 şutunda sadece bir gol bulabilmişti.
- Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı yedi maçta üç gol atan Hugo Rodallega, bu gollerin ikisini son iki karşılaşmada kaydetti.
- Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Nisan 2011'den (Antalyaspor 3-0 Galatasaray) bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de yenemiyor (4B 5M).
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 16:09
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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