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19 Ocak 2020, Pazar
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'den flaş göndermesi!

Fatih Terim'den flaş Vedat Muriç göndermesi!

'in 18. haftasında 'ın Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin, 4. dakikada görerek cezalı duruma düşen Marcao için verdiği örneğine ise Terim'den flaş bir yanıt geldi.

'in 18. haftasında , Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor'u 2-1 mağlup ederken, tecrübeli stoper Marcao 4. dakikada gördüğü nedeniyle maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 'e, dün oynanan FK-Fenerbahçe karşılaşmasında 'in aynı durumda ikinci sarı kartı görerek cezasını 'nda çekmesi sorulurken, Terim'den flaş bir yanıt geldi.

İŞTE TERİM İLE MUHABİR ARASINDA GEÇEN DİYALOG:

Muhabir: "Marcao ikinci sarıyı görseydi cezasını kupada çekecekti. Dün görmedi. Vedat Muriqi gördü. Marcao'da böyle bir şey konuşuldu mu?"

Fatih Terim: "Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Her zaman da o olmuştur. Hiç aklımıza böyle şeyler gelmez bizim. Böyle bir şey söylemedim de, düşünmedim de. Yanlış yapan cezasını çeker. Cezasını çekiş şekline de biz karışmayız. Başkaları da bizi ilgilendirmez."

  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 19.01.2020 20:54
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