Fatih Terim'den flaş Vedat Muriç göndermesi!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor'u 2-1 mağlup ederken, tecrübeli stoper Marcao 4. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'e, dün oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasında Vedat Muriç'in aynı durumda ikinci sarı kartı görerek cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sorulurken, Terim'den flaş bir yanıt geldi.

İŞTE TERİM İLE MUHABİR ARASINDA GEÇEN DİYALOG:

Muhabir: "Marcao ikinci sarıyı görseydi cezasını kupada çekecekti. Dün Demba Ba görmedi. Vedat Muriqi gördü. Marcao'da böyle bir şey konuşuldu mu?"

Fatih Terim: "Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Her zaman da o olmuştur. Hiç aklımıza böyle şeyler gelmez bizim. Böyle bir şey söylemedim de, düşünmedim de. Yanlış yapan cezasını çeker. Cezasını çekiş şekline de biz karışmayız. Başkaları da bizi ilgilendirmez."