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19 Ocak 2020, Pazar
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tarihi bir konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı tarihi bir konuşma yaptı

Başkan , 'da spor kulüplerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda, 'ın önemli açıklamalar yaptığını dile getirdi.

Başkan , 'da spor kulüplerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda, 'ın önemli açıklamalar yaptığını dile getirdi. Futbol Federasyonu Başkanı 'in, yabancı sınırlamasından söz ederken, Cumhurbaşkanı'nın adını andığını ifade eden Cengiz, Cumhurbaşkanımız bu durama tepki gösterdi" ifadesini kullandı. Cengiz o anları şu sözlerle anlattı: Cumhurbaşkanımız, 'Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Benim adımı 'Cumhurbaşkanı da bu fikirde', 'Cumhurbaşkanı'nın da görüşü bu şekilde' diye ifade etmeyin. Ben eğer bir şey söyleyeceksem, bunu doğrudan söylerim. Aracıya ihtiyacım yok.' dedi. Hepimiz çok mutlu olduk. Dikkatli olmamız ve spora siyaseti sokmamamız gerek.

400 ÜYE G.SARAY'A KATILDI
Galatasaray'da yeni üye olmuş 400 kişi için berat töreni yapıldı. Törende konuşan Başkan Cengiz, "G.Saraylı olmak, kurallara uymak demektir. Devletine ve milletine Çanakkale'de olduğu gibi sahip çıkmaktır. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız" ifadesini kullandı. Galatasaray'ın eski futbolcularından Necati Ateş de berat takdim edilenler arasında yer aldı.

  1. 19.1.2020
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