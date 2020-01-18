Nzonzi’ye Alaves talip

Kadroda düşünülmeyen Steven Nzonzi, Yuto Nagatomo ve Mariano ile yollar kısa sürede ayrılıyor. Kadro dışı kalan Fransız orta sahaya, İspanya'dan Alaves'in talip çıktığı belirtildi. Le 10 Sport'un haberine göre; Aston Villa ve Lyon'dan sonra Alaves de kiralama teklifinde bulundu. Nagatomo'nun İtalya'ya, Mariano'nun Brezilya'ya dönmesi bekleniyor.