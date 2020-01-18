Nzonzi’ye Alaves talip - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Nzonzi’ye Alaves talip

Nzonzi’ye talip

Nzonzi’ye Alaves talip

Kadroda düşünülmeyen Steven Nzonzi, ve ile yollar kısa sürede ayrılıyor.

Kadroda düşünülmeyen Steven Nzonzi, ve ile yollar kısa sürede ayrılıyor. Kadro dışı kalan Fransız orta sahaya, 'dan 'in talip çıktığı belirtildi. Le 10 Sport'un haberine göre; ve 'dan sonra Alaves de kiralama teklifinde bulundu. Nagatomo'nun 'ya, Mariano'nun 'ya dönmesi bekleniyor.

  1. 18.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nzonzi’ye Alaves talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN