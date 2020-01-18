Nzonzi’ye Alaves talip
Kadroda düşünülmeyen Steven Nzonzi, Yuto Nagatomo ve Mariano ile yollar kısa sürede ayrılıyor.
Kadroda düşünülmeyen Steven Nzonzi, Yuto Nagatomo ve Mariano ile yollar kısa sürede ayrılıyor. Kadro dışı kalan Fransız orta sahaya, İspanya'dan Alaves'in talip çıktığı belirtildi. Le 10 Sport'un haberine göre; Aston Villa ve Lyon'dan sonra Alaves de kiralama teklifinde bulundu. Nagatomo'nun İtalya'ya, Mariano'nun Brezilya'ya dönmesi bekleniyor.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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