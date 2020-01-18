Lisans müjdesi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Lisans müjdesi

Lisans müjdesi

Lisans müjdesi

Hem yabancı sayısının fazla olması hem de vergi borcu bulunan sarı-kırmızılılar tüm sorunları ortadan kaldırdı. Saracchi, Onyekuru ve Sekidika ’ye bildirildi.

, ocak ayında transferini gerçekleştirdiği Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı. Kadrosunda toplam 17 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılar, lisanslama dönemi başlar başlamaz Martin Linnes ile Emre Akbaba'nın ismini 'ye bildirmiş ve bu iki oyuncuyu 'ndaki Ç. maçında kullanmıştı. Dün ise Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi, Monaco'dan 6 aylığına alınan Onyekuru ve 'den gelen Sekidika'nın işi bitirildi.

LUYINDAMA DONDURULACAK

Cimbom, yeni transferlerinin lisansını çıkarmamasının bir sebebi de vergi borcunun bulunmasıydı. Dün itibarıyla vergi borcunu sıfırlayan sarı-kırmızılılar, kadroyu boşaltmak için harekete geçti. Sezonu kapatan Luyindama sözleşmesi dondurulacak. Sarı-kırmızılılar, Nagatomo, Mariano ve Nzonzi'nin tamamen ayrılmasını beklediği için dondurma işlemini gerçekleştirmedi. Ara dönemi 31 Ocak'ta sona ereceği için yönetim sözleşmeleri askıya alma işlemini bekletecek.

SİFTAH OLACAK

Galatasaray, üç futbolcunun lisansını çıkarınca Denizli maçında oynatma hakkını elde etti. Fatih Terim'in görev vermesi halinde Saracchi ve Sekidika ilk kez Denizli karşısında resmi maça çıkacak. Onyekuru ise hasta olduğu için yok.

  1. 18.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lisans müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN