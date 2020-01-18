Gomis’ten tezahürat - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Gomis’ten tezahürat

’ten tezahürat

Gomis’ten tezahürat

Galatasaraylıların olan Bafetimbi , sarı-kırmızılı kulübü unutamıyor.

Galatasaraylıların olan Bafetimbi , sarı-kırmızılı kulübü unutamıyor. 2017-18 sezonunda 32 gol atarak rekorlar kıran Fransız santrfor, otomobilin içinde tezahüratı yaptı. 'a gelen 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray marşına eşlik ettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak beğeni aldı.

  1. 18.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gomis’ten tezahürat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN