Gomis’ten tezahürat
Galatasaraylıların eski sevgilisi olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübü unutamıyor.
Galatasaraylıların eski sevgilisi olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübü unutamıyor. 2017-18 sezonunda 32 gol atarak rekorlar kıran Fransız santrfor, otomobilin içinde Galatasaray tezahüratı yaptı. İstanbul'a gelen 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray marşına eşlik ettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak beğeni aldı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Gomis’ten tezahürat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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