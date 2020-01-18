Gomis’ten tezahürat

Galatasaraylıların eski sevgilisi olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübü unutamıyor. 2017-18 sezonunda 32 gol atarak rekorlar kıran Fransız santrfor, otomobilin içinde Galatasaray tezahüratı yaptı. İstanbul'a gelen 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray marşına eşlik ettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak beğeni aldı.