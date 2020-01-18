Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu yapan futbolcular, antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.