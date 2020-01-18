Galatasaray Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu yapan futbolcular, antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 18.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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