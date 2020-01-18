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18 Ocak 2020, Cumartesi
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Futbol Takımı, 'in 18. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu yapan futbolcular, antrenmanın ana kısmında teknik direktör yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

, yarın Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.



  1. 18.01.2020
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