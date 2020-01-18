Fatih Terim Denizlispor maçında takımın başında olamayabilir
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'ın geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle ateşinin 40'a çıktığı ve tecrübeli teknik adamın Denizlispor maçında takımın başında olamayabileceği ifade edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ateşi 40 dereceye kadar çıktı. Tecrübeli teknik adamın Denizlispor ile oynanacak maçta takımın başında olamama riski ortaya çıktı.
Son dönemde yaşanan gribal salgın Fatih Terim'i de vurdu. Tecrübeli teknik adamın Rize deplasmanı sonrasında rahatsızlandığı ifade edildi. Hürriyet'te yer alan habere göre ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yoğun tedavi gördüğü öğrenildi.
Ateşi 40 dereceye kadar çıkan Fatih Terim evinde dinlenirken, tecrübeli hoca yoğun tedavi ile şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan yarınki Denizlispor maçına ve bu akşamki son taktik idmanında takımının başında olmak istiyor.
- 18.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fatih Terim Denizlispor maçında takımın başında olamayabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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