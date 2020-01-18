Fatih Terim Denizlispor maçında takımın başında olamayabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ateşi 40 dereceye kadar çıktı. Tecrübeli teknik adamın Denizlispor ile oynanacak maçta takımın başında olamama riski ortaya çıktı.

Son dönemde yaşanan gribal salgın Fatih Terim'i de vurdu. Tecrübeli teknik adamın Rize deplasmanı sonrasında rahatsızlandığı ifade edildi. Hürriyet'te yer alan habere göre ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yoğun tedavi gördüğü öğrenildi.

Ateşi 40 dereceye kadar çıkan Fatih Terim evinde dinlenirken, tecrübeli hoca yoğun tedavi ile şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan yarınki Denizlispor maçına ve bu akşamki son taktik idmanında takımının başında olmak istiyor.