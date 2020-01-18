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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Denizlispor maçında takımın başında olamayabilir

Fatih Terim Denizlispor maçında takımın başında olamayabilir

'da teknik direktör 'ın geçirdiği ağır nedeniyle ateşinin 40'a çıktığı ve tecrübeli teknik adamın Denizlispor maçında takımın başında olamayabileceği ifade edildi.

Teknik Direktörü 'in ateşi 40 dereceye kadar çıktı. Tecrübeli teknik adamın Denizlispor ile oynanacak maçta takımın başında olamama riski ortaya çıktı.

Son dönemde yaşanan gribal salgın Fatih Terim'i de vurdu. Tecrübeli teknik adamın Rize deplasmanı sonrasında rahatsızlandığı ifade edildi. Hürriyet'te yer alan habere göre ağır bir geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yoğun tedavi gördüğü öğrenildi.

Ateşi 40 dereceye kadar çıkan Fatih Terim evinde dinlenirken, tecrübeli hoca yoğun tedavi ile şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan yarınki Denizlispor maçına ve bu akşamki son taktik idmanında takımının başında olmak istiyor.

  1. 18.01.2020
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