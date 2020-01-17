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17 Ocak 2020, Cuma
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Sekidika’yı resmen istedi

Sekidika’yı resmen istedi

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, 'ın 4.5 yıllığına ettiği 'yı kiralamak için teklifte bulundu.

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, 'ın 4.5 yıllığına ettiği 'yı kiralamak için teklifte bulundu. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve 'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı. Henüz lisansı çıkarılmayan 23 yaşındaki oyuncu için gözler Terim'e çevrildi.
  1. 17.1.2020
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