Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkartıldı

Galatasaray, devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'den 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin ve Henry Onyekuru'nun lisansını çıkarttı. Lisansı çıkartılan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen oyuncular pazar günkü Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek. Ancak Onyekuru'nun sakatlığı olduğu biliniyor.

SEKIDIKA'NIN LİSANSI ÇIKARTILMADI

Öte yandan Sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı diğer oyuncu olan Jesse Sekidika'nın ise henüz lisansı çıkartılmadı. Galatasaray, Sekidika'nın lisansını pazar gününe kadar çıkartamaması halinde Denizli müsabakasında forma giyemeyecek.