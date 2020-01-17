Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkartıldı
Devre arası transferlerine devam eden Galatasaray, Leipzig'den Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar iki yeni transferin lisansının çıkartıldığını duyurdu.
Galatasaray, devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'den 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin ve Henry Onyekuru'nun lisansını çıkarttı. Lisansı çıkartılan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen oyuncular pazar günkü Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek. Ancak Onyekuru'nun sakatlığı olduğu biliniyor.
SEKIDIKA'NIN LİSANSI ÇIKARTILMADI
Öte yandan Sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı diğer oyuncu olan Jesse Sekidika'nın ise henüz lisansı çıkartılmadı. Galatasaray, Sekidika'nın lisansını pazar gününe kadar çıkartamaması halinde Denizli müsabakasında forma giyemeyecek.
- 17.01.2020
- Güncelleme: 17.01.2020 17:00
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkartıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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