Fenerbahçe’ye mi gidecek? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fenerbahçe’ye mi gidecek?

’ye mi gidecek?

Fenerbahçe’ye mi gidecek?

ile Nagatomo arasında sözleşme fesih görüşmeleri sürerken, sarıkırmızılıların "'den başka bir takıma giderse 2 milyon euro bonservis bedeli getirir" yazdırmak istediği bildirildi.

ile Nagatomo arasında sözleşme fesih görüşmeleri sürerken, sarıkırmızılıların "'den başka bir takıma giderse 2 milyon euro bonservis bedeli getirir" yazdırmak istediği bildirildi. Böyle bir maddenin kendisine haksızlık olduğuna inanan Japon yıldız, bu yüzden fesih akdini imzalamıyor. Yönetimin, "Nagatomo, ile görüşüyor" dedikoduları üzerine bu kararı aldığı öğrenildi.
  1. 17.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe’ye mi gidecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN