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17 Ocak 2020, Cuma
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forvet arıyor

Brugge forvet arıyor

Club hocası Clement'in raporu doğrultusunda forvet arayışları başladı. Farklı isimlerle görüşen ekibinin, bu takviyeyi yapması durumunda Diagne'yi kesin olarak göndereceği belirtildi.

Club hocası Clement'in raporu doğrultusunda forvet arayışları başladı. Farklı isimlerle görüşen ekibinin, bu takviyeyi yapması durumunda Diagne'yi kesin olarak göndereceği belirtildi. Belçika ekibinin kadro dışı bıraktığı Senegalli futbolcunun, 'a geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken, , geçtiğimiz günlerde "Şu an öyle bir durum yok" demişti.
  1. 17.1.2020
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