Aslan payı yayın gelirinden
Football Benchmark tarafından geçtiğimiz sezonun gelir ve giderleri açıklandı. Avrupa'nın önde gelen 8 liginde geçen sezon şampiyon olan takımların gelirleri arasında Galatasaray 146 milyon euro gelirle dikkat çekti.
İŞTE O KALEMLER:
Yayın gelirleri 72.4 Milyon €
Ticari ve Diğer Gelirler 47.3 Milyon €
Maç günü gelirleri 26.6 Milyon €
Personel giderleri 71.4 Milyon €
TOPLAM GELİR 146.3 Milyon €
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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