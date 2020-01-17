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17 Ocak 2020, Cuma
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Aslan payı yayın gelirinden

Aslan payı yayın gelirinden

tarafından geçtiğimiz sezonun gelir ve giderleri açıklandı. 'nın önde gelen 8 liginde geçen sezon şampiyon olan takımların gelirleri arasında 146 milyon euro gelirle dikkat çekti.

tarafından geçtiğimiz sezonun gelir ve giderleri açıklandı. 'nın önde gelen 8 liginde geçen sezon şampiyon olan takımların gelirleri arasında 146 milyon euro gelirle dikkat çekti. Sarıkırmızılıların gelirlerinin 72.4 milyon euroluk kısmı yayın gelirlerinden elde edildi. 46.2 milyon euroluk ticari ve diğer gelirleri olduğu, maç günü gelirlerinin ise 26.6 milyon euro olduğu kaydedildi.

İŞTE O KALEMLER:

Yayın gelirleri 72.4 Milyon
Ticari ve Diğer Gelirler 47.3 Milyon
Maç günü gelirleri 26.6 Milyon
Personel giderleri 71.4 Milyon
TOPLAM GELİR 146.3 Milyon
  1. 17.1.2020
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