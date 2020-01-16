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16 Ocak 2020, Perşembe
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: Bu

Terim: Bu tuzağa düşmem

Emre’nin iptal edilen golünden sonra maç bitmeden soyunma odasına giden , “ almamak içindi, ” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih , Emre Mor'un iptal edilen golü sonrası isyan ederek soyunma odasının yolunu tuttu. Terim, maç bitmeden gittiğinin sorulması üzerine, "O ben artık. yememek için özenle seçiyorum kelimelerimi. Ama güzel kardeşim, golde VAR'a gidiyorsun; penaltı pozisyonunda da VAR'a git, vicdanları rahat ettir. 18'in içerisinde, rakibin ayağına basarsanız bu penaltı mıdır değil midir? Hakemler, o, bu falan demiyorum, açıkçası hiçbirinin kötü niyetli olduğuna da inanmıyorum. Ceza yememek için özenle seçiyorum kelimeleri. VAR'a gidiyorsun, penaltıda da git güzel kardeşim" diye konuştu. Gribal enfeksiyon geçirdiği için fazla konuşmayan Terim, "İkinci yarı hepimize hayırlı olsun daha iyi olacak" dedi.

  1. 16.1.2020
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