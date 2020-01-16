Terim: Bu tuzağa düşmem

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Mor'un iptal edilen golü sonrası isyan ederek soyunma odasının yolunu tuttu. Terim, maç bitmeden gittiğinin sorulması üzerine, "O tuzağa düşmem ben artık. Ceza yememek için özenle seçiyorum kelimelerimi. Ama güzel kardeşim, golde VAR'a gidiyorsun; penaltı pozisyonunda da VAR'a git, vicdanları rahat ettir. 18'in içerisinde, rakibin ayağına basarsanız bu penaltı mıdır değil midir? Hakemler, o, bu falan demiyorum, açıkçası hiçbirinin kötü niyetli olduğuna da inanmıyorum. Ceza yememek için özenle seçiyorum kelimeleri. VAR'a gidiyorsun, penaltıda da git güzel kardeşim" diye konuştu. Gribal enfeksiyon geçirdiği için fazla konuşmayan Terim, "İkinci yarı hepimize hayırlı olsun daha iyi olacak" dedi.