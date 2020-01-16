Terim: Bu tuzağa düşmem
Emre’nin iptal edilen golünden sonra maç bitmeden soyunma odasına giden Terim, “Ceza almamak içindi, tuzağa düşmem” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Mor'un iptal edilen golü sonrası isyan ederek soyunma odasının yolunu tuttu. Terim, maç bitmeden gittiğinin sorulması üzerine, "O tuzağa düşmem ben artık. Ceza yememek için özenle seçiyorum kelimelerimi. Ama güzel kardeşim, golde VAR'a gidiyorsun; penaltı pozisyonunda da VAR'a git, vicdanları rahat ettir. 18'in içerisinde, rakibin ayağına basarsanız bu penaltı mıdır değil midir? Hakemler, o, bu falan demiyorum, açıkçası hiçbirinin kötü niyetli olduğuna da inanmıyorum. Ceza yememek için özenle seçiyorum kelimeleri. VAR'a gidiyorsun, penaltıda da git güzel kardeşim" diye konuştu. Gribal enfeksiyon geçirdiği için fazla konuşmayan Terim, "İkinci yarı hepimize hayırlı olsun daha iyi olacak" dedi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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