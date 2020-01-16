Belhanda'dan transfer yanıtı: Bahse girerim ki...
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda sosyal medya üzerinden takımdan ayrılacağına ilişkin paylaşım yapan bir taraftara yanıt vererek "Bahse girerim ki Galatasaray'da kalacağım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sosyal medya üzerinden hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.
Sarı-kırmızılı bir taraftarın, "Eğer Belhanda'nın takımdan ayrılacağını söylersen seni hayatın boyunca rahat bırakırız" ifadelerine karşı Fransız gazeteci Manu Lonjon, "Belhanda'nın kendisi dedi, menajeri dedi, ben dedim... Ve bir kez daha söylüyorum ocak ayında takımdan ayrılmayacak. İstersen onu Monaco'ya, Nice'e, Schalke'ye, Ajax'a ya da Ittihad'a gönderebilirsin. Seninle her türlü bahse girerim ama sonunda bana ödeme yapmak zorunda kalırsın" cevabını verdi.
Bu yazışmaya yorum yapan Galatasaraylı futbolcu da, "Ben de bahse girerim ki takımda kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama 3 yılda kazanılacak 3. şampiyonluk var" dedi.
- 16.01.2020
- Güncelleme: 16.01.2020 17:47
- Belhanda'dan transfer yanıtı: Bahse girerim ki...
- Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi
- Fenerbahçe Beko Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
- Damien Comolli'nin yerine kim gelecek? Fenerbahçe'de Sportif direktörlük koltuğu boş mu kalacak? Yeni sportif direktör...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Belhanda'dan transfer yanıtı: Bahse girerim ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.