Belhanda'dan transfer yanıtı: Bahse girerim ki...

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sosyal medya üzerinden hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Sarı-kırmızılı bir taraftarın, "Eğer Belhanda'nın takımdan ayrılacağını söylersen seni hayatın boyunca rahat bırakırız" ifadelerine karşı Fransız gazeteci Manu Lonjon, "Belhanda'nın kendisi dedi, menajeri dedi, ben dedim... Ve bir kez daha söylüyorum ocak ayında takımdan ayrılmayacak. İstersen onu Monaco'ya, Nice'e, Schalke'ye, Ajax'a ya da Ittihad'a gönderebilirsin. Seninle her türlü bahse girerim ama sonunda bana ödeme yapmak zorunda kalırsın" cevabını verdi.

Bu yazışmaya yorum yapan Galatasaraylı futbolcu da, "Ben de bahse girerim ki takımda kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama 3 yılda kazanılacak 3. şampiyonluk var" dedi.