Transferi açıkladılar! Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray'ın stoper transferindeki 1 numaralı hedefi olan Murillo'dan kötü haber geldi. İspanyol ekibi Celta Vigo, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Luyindama'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle stoper arayışlarına hız vermişti. Sarı-kırmıızlılar, hedefteki isimleri belirlerken listenin tepesine Kolombiyalı yıldız Murillo'yu koymuştu. Sampdoria'yla bir süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a bu transferde kötü haber geldi. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Murillo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
- 15.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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