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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Transferi açıkladılar! 'a kötü haber

Transferi açıkladılar! Galatasaray'a kötü haber

'ın stoper transferindeki 1 numaralı hedefi olan 'dan kötü haber geldi. İspanyol ekibi , Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.

, Luyindama'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle stoper arayışlarına hız vermişti. Sarı-kırmıızlılar, hedefteki isimleri belirlerken listenin tepesine Kolombiyalı yıldız 'yu koymuştu. Sampdoria'yla bir süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a bu transferde kötü haber geldi. ekiplerinden , Murillo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

  1. 15.01.2020
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