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15 Ocak 2020, Çarşamba
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arayışta

Mariano arayışta

 gibi takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu da . Menajeri de Brezilyalı futbolcuya kulüp arayışını sürdürüyor.

gibi takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu da . Menajeri de Brezilyalı futbolcuya kulüp arayışını sürdürüyor. Son olarak G.Saray'ın kamp yaptığı 'ya gelerek 33 yaşındaki sağ bekle görüşen menajerin özellikle 'dan bazı takımlarla kontak halinde olduğu gelen haberler arasında.

  1. 15.1.2020
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