Mariano arayışta

Nagatomo gibi takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu da Mariano. Menajeri de Brezilyalı futbolcuya kulüp arayışını sürdürüyor. Son olarak G.Saray'ın kamp yaptığı Antalya'ya gelerek 33 yaşındaki sağ bekle görüşen menajerin özellikle Brezilya'dan bazı takımlarla kontak halinde olduğu gelen haberler arasında.