Emre Akbaba golle döndü!

Galatasaray'ın hücuma yönelik futbolcularından Emre Akbaba uzun bir aranın ardından sahalara geri döndü. Teknik direktör Fatih Terim'in kaptan olarak sahaya sürdüğü 27 yaşındaki futbolcu, bir de gol atarak muhteşem bir dönüş yaptı.

8 AY 4 GÜN SONRA RESMİ MAÇA ÇIKTI!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Akbaba'nın geçen sezonun son maçında Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu 8 ay 4 gün sonra yine bir Çaykur Rizespor rmaçıyla sahalara döndü. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Rizespor'la karşılaştığı maça kaptan çıkan Emre Akababa, maçın 38. dakikasında bir de gol attı.

Geçen sezon Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta kaval ve baldır kemiklerinde kırıklar oluşan Emre Akbaba, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Galatasaray'ın ikinci yarı kampı öncesinde çalışmalarını sürdüren ve tam anlamıyla hazır hale gelen Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası maçıyla birlikte sahalara döndü.

Sakatlandığı Çaykur Rizespor deplasmanında formasına yeniden kavuşan Emre Akbaba'ya Fatih Terim'den de büyük bir jest geldi. Terim, 27 yaşındaki futbolcuyu kaptan olarak sahaya sürdü.

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMASI

Fatih Terim karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada "Talihsiz bir kırık, sadece bu değil, bundan önceki de. Tam ondan kurtuldum derken, diğer ayağından ikinci kırık. Kolay atlatılacak bir şey değil. Çok çalıştı, çok didindi, gece demedi, gündüz demedi. Ben de Rize çıkınca bunun ilahi bir tarafı olmalı dedim. Emre'yi kazanmak bizim için çok önemli. Arkadaşları ve biz onun kaptan çıkmasını istedik, durum böyle." ifadelerini kullandı.