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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Akbaba golle döndü!

Emre Akbaba golle döndü!

, son 16 turu ilk maçında 'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör , uzun süre süren sakatlığını atlatan Akbaba'yı Rizespor maçında sahaya kaptan olarak sürdü. 27 yaşındaki futbolcu, kaptan olarak çıktığı maçta golünü atarak sahalara çok iyi bir dönüş yaptı.

'ın hücuma yönelik futbolcularından Akbaba uzun bir aranın ardından sahalara geri döndü. Teknik direktör 'in kaptan olarak sahaya sürdüğü 27 yaşındaki futbolcu, bir de gol atarak muhteşem bir dönüş yaptı.

8 AY 4 GÜN SONRA RESMİ MAÇA ÇIKTI!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Akbaba'nın geçen sezonun son maçında maçında ayağı kırılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu 8 ay 4 gün sonra yine bir Çaykur Rizespor rmaçıyla sahalara döndü. Galatasaray'ın son 16 turu maçında Rizespor'la karşılaştığı maça kaptan çıkan Emre Akababa, maçın 38. dakikasında bir de gol attı.

Geçen sezon Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta kaval ve baldır kemiklerinde kırıklar oluşan Emre Akbaba, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Galatasaray'ın ikinci yarı kampı öncesinde çalışmalarını sürdüren ve tam anlamıyla hazır hale gelen Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası maçıyla birlikte sahalara döndü.

Sakatlandığı Çaykur Rizespor deplasmanında formasına yeniden kavuşan Emre Akbaba'ya Fatih Terim'den de büyük bir jest geldi. Terim, 27 yaşındaki futbolcuyu kaptan olarak sahaya sürdü.

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMASI
Fatih Terim karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada "Talihsiz bir kırık, sadece bu değil, bundan önceki de. Tam ondan kurtuldum derken, diğer ayağından ikinci kırık. Kolay atlatılacak bir şey değil. Çok çalıştı, çok didindi, gece demedi, gündüz demedi. Ben de Rize çıkınca bunun ilahi bir tarafı olmalı dedim. Emre'yi kazanmak bizim için çok önemli. Arkadaşları ve biz onun kaptan çıkmasını istedik, durum böyle." ifadelerini kullandı.

  1. 15.01.2020
  2. Güncelleme: 15.01.2020 21:24
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