Yeni isimler kupada yok
Cimbom'un devre arasında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Çaykur Rizespor ile oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek.
Cimbom'un devre arasında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Çaykur Rizespor ile oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek. Henüz lisansları çıkmayan bu isimler, Mariano Filho ve Yuto Nagatomo'nun takımdan ayrılmasını bekliyor.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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