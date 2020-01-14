Yeni isimler kupada yok

Cimbom'un devre arasında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Çaykur Rizespor ile oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek. Henüz lisansları çıkmayan bu isimler, Mariano Filho ve Yuto Nagatomo'nun takımdan ayrılmasını bekliyor.