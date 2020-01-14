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14 Ocak 2020, Salı
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Yeni isimler kupada yok

Yeni isimler kupada yok

Cimbom'un devre arasında kadrosuna kattığı , ve , yabancı kontenjanı dolu olduğu için ile oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek.

Cimbom'un devre arasında kadrosuna kattığı , ve , yabancı kontenjanı dolu olduğu için ile oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek. Henüz lisansları çıkmayan bu isimler, Mariano Filho ve Yuto Nagatomo'nun takımdan ayrılmasını bekliyor.

  1. 14.1.2020
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