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14 Ocak 2020, Salı
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Mert olmadı Murillo geliyor!

Mert olmadı Murillo geliyor!

, sezonu kapatan Christian Luyindama'nın sakatlığı sebebiyle stoper almak zorunda. Luyindama’nın yerine ’i isteyen Galatasaray, Roma’nın inadını kıramadı. Sarı-kırmızılılar, Murillo’yu ’ye getirecek.

'da teknik direktör , yönetime ilk olarak 'in ismini vermişti. Kariyerini Roma'da sürdüren 23 yaşındaki futbolcu için yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı. Aslan'ın son olarak yaptığı 850 bin euro'luk kiralama teklifi de reddedildi. Bunun üzerine Galatasaray bir süredir dirsek temasında olduğu transferini noktaladı. Sarıkırmızılılar, Sampdoria'dan Murillo transferini imza aşamasına getirdi. 27 yaşındaki futbolcu için tüm anlaşmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, prosedürleri tamamlamasının ardından Kolombiyalı savunmacıyı 'ye getirek. Bu transferde 'nun da vatandaşı için aracı olduğu iddia edildi.

Jeison Murillo bu sezon Sampdoria formasıyla 10 maça çıktı. 2 defa sarı kartla cezalandırıldı. 1 kırmızı gördü. Gol veya asisti yok.

  1. 14.1.2020
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