Mert olmadı Murillo geliyor!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetime ilk olarak Mert Çetin'in ismini vermişti. Kariyerini Roma'da sürdüren 23 yaşındaki futbolcu için yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı. Aslan'ın son olarak yaptığı 850 bin euro'luk kiralama teklifi de reddedildi. Bunun üzerine Galatasaray bir süredir dirsek temasında olduğu Jeison Murillo transferini noktaladı. Sarıkırmızılılar, Sampdoria'dan Murillo transferini imza aşamasına getirdi. 27 yaşındaki futbolcu için tüm anlaşmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, prosedürleri tamamlamasının ardından Kolombiyalı savunmacıyı Türkiye'ye getirek. Bu transferde Radamel Falcao'nun da vatandaşı için aracı olduğu iddia edildi.



Jeison Murillo bu sezon Sampdoria formasıyla 10 maça çıktı. 2 defa sarı kartla cezalandırıldı. 1 kırmızı gördü. Gol veya asisti yok.