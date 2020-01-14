Kamp bitti rota Rize
Galatasaray, devre arası hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar kamp boyunca Altay ve Adana Demirspor ile iki özel maç oynadı. Bunları 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.
Galatasaray, devre arası hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar kamp boyunca Altay ve Adana Demirspor ile iki özel maç oynadı. Bunları 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı. Cimbom'un kampı bugün sona eriyor. Galatasaray, öğleden sonra Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Çaykur Rizespor mücadelesi için bu şehre uçacak.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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