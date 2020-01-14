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14 Ocak 2020, Salı
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Kamp bitti rota

Kamp bitti rota Rize

, devre arası hazırlıklarını 'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar kamp boyunca Altay ve Demirspor ile iki özel maç oynadı. Bunları 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

, devre arası hazırlıklarını 'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar kamp boyunca Altay ve Demirspor ile iki özel maç oynadı. Bunları 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı. Cimbom'un kampı bugün sona eriyor. Galatasaray, öğleden sonra 'nda karşılaşacağı mücadelesi için bu şehre uçacak.

  1. 14.1.2020
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