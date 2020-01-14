Galatasaray'a transferde son dakika sürprizi! Jeison Murillo, Celta Vigo'yla anlaşti iddiası - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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'a transferde son dakika sürprizi! , 'yla anlaşti iddiası

Galatasaray'a transferde son dakika sürprizi! Jeison Murillo, Celta Vigo'yla anlaşti iddiası

'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen için sarı kırmızılı ekibin moralini bozacak bir iddia gündeme getirildi. basını, Murillo'nun ekibi 'ya gitmeyi kabul ettiğini yazdı.

Stoper arayışlarını sürdüren 'ın Sampdorıa'da forma giyen Murillo için kurulan temaslardan olumlu sonuç aldığı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş, transferin bitmek üzere olduğu iddia edilmişti.

Sarı kırmızılı ekibin listesinde ilk sırada bulunan Murillo için flaş bir iddia ortaya atıldı!

'da yayın yapan , Galatasaray'la anlaşmaya varan 'nun 'dan gelen teklifi 'da tekrar forma giyme şansı yakalaması nedeniyle kabul ettiğini yazdı.

Sampdoria'da gözden çıkarılan Murillo'nun Celta Vigo'ya kiralık olarak gönderileceğini de belirten El Deportivo, transfer için gerekli evrekların birkaç gün içerisinde imzalanacağını da belirtti.

Haberde geçen bilgilere göre, transfer konusunda anlaşma sağlanması sonrası Murillo bu hafta içinde 'ya gidecek ve sağlık kontrollerinden geçecek.

La Liga tecrübesi bulunan Jeison Murillo, Granada, Las Palmas, Cadiz, ve 'da forma giymişti.

  1. 15.01.2020
  2. Güncelleme: 15.01.2020 02:32
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