Galatasaray'a transferde son dakika sürprizi! Jeison Murillo, Celta Vigo'yla anlaşti iddiası
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Jeison Murillo için sarı kırmızılı ekibin moralini bozacak bir iddia gündeme getirildi. Kolombiya basını, Murillo'nun La Liga ekibi Celta Vigo'ya gitmeyi kabul ettiğini yazdı.
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Sampdorıa'da forma giyen Murillo için kurulan temaslardan olumlu sonuç aldığı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş, transferin bitmek üzere olduğu iddia edilmişti.
Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sırada bulunan Murillo için flaş bir iddia ortaya atıldı!
Kolombiya'da yayın yapan El Deportivo, Galatasaray'la anlaşmaya varan Jeison Murillo'nun Celta Vigo'dan gelen teklifi La Liga'da tekrar forma giyme şansı yakalaması nedeniyle kabul ettiğini yazdı.
Sampdoria'da gözden çıkarılan Murillo'nun Celta Vigo'ya kiralık olarak gönderileceğini de belirten El Deportivo, transfer için gerekli evrekların birkaç gün içerisinde imzalanacağını da belirtti.
Haberde geçen bilgilere göre, transfer konusunda anlaşma sağlanması sonrası Murillo bu hafta içinde İspanya'ya gidecek ve sağlık kontrollerinden geçecek.
La Liga tecrübesi bulunan Jeison Murillo, Granada, Las Palmas, Cadiz, Valencia ve Barcelona'da forma giymişti.
- 15.01.2020
- Güncelleme: 15.01.2020 02:32
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