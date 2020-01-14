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14 Ocak 2020, Salı
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kafilesi 'ye geldi

Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

, son 16 turu ilk maçında yarın ile yapacağı karşılaşma için 'ye geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği 'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, 'le fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.

Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, kara yolu ile 'de konaklayacakları otele geçti.

Burada kafileyi bir grup taraftar, tezahüratlarla karşıladı.

  1. 14.01.2020
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