Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşma için Rize'ye geldi.
Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim'le fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.
Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, kara yolu ile Rize'de konaklayacakları otele geçti.
Burada kafileyi bir grup taraftar, tezahüratlarla karşıladı.
- 14.01.2020
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