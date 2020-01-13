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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Nagatomo öne çıktı

Nagatomo öne çıktı

 Terim'in Mariano ve Nagatomo ikilisinden birisini elinde tutmak istediği, Japon oyuncunun son dönemde gösterdiği performansla buna daha yakın olduğu öğrenildi.

Terim'in Mariano ve Nagatomo ikilisinden birisini elinde tutmak istediği, Japon oyuncunun son dönemde gösterdiği performansla buna daha yakın olduğu öğrenildi. 'ya gelen Mariano'nun menajerinin, 'dan oyuncusuna talip olan takımların tekliflerini sunduğu ve görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade edildi.

  1. 13.1.2020
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