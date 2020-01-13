Nagatomo öne çıktı

Fatih Terim'in Mariano ve Nagatomo ikilisinden birisini elinde tutmak istediği, Japon oyuncunun son dönemde gösterdiği performansla buna daha yakın olduğu öğrenildi. Antalya'ya gelen Mariano'nun menajerinin, Brezilya'dan oyuncusuna talip olan takımların tekliflerini sunduğu ve görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade edildi.