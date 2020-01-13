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13 Ocak 2020, Pazartesi
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'den flaş açıklamalar! ...

Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar! Ali Koç...

başkanı düzenlenen Spor Kulüpleri Federasyonu Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Cengiz Kulübü Başkanı 'un dün yaptığı açıklamalara cevap verdi. İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri...

İşte 'in açıklamalarından satır başları...

Başkanı Mustafa Cengiz: 'Oyun oynanırken kural değişmez sözü genel bir sözdür. Playoff ile ilgili sözlerime yalan söylüyorsunuz ya da yanıltıyorsunuz gibi bir lafı bir kulüp başkanına yakıştıramadım.'

'Bakın o sezon Playoff bilgi verilmeden düzenlenmiş ve plana alınmıştır. 5 Mayıs'ta sonraki sezon resmen açıklanmış, 'ta da playoff kuralı getirilmiştir.Bunlar sitesinde vardır.'

'Ben şunu anlamıyorum. Bu kuralı bana göre değiştiren TFF ve yayıncı kuruluşun talebi. O dönemde, benim yalan söylediğim söyleyen rakip kulüp başkanına şimdi soruyorum, o dönem sizin ne gibi bir dahliniz vardı da sizi bu kadar rahatsız etti bu.'

'Siz neden TFF'nin yaptığı bu değişikliği bu kadar neden savunuyorsunuz? Siz bu işe önayak mı oldunuz? Neden bu kadar savunmaya geçiyorsunuz biz bu konuda bir şey söyleyince. Biz kural değişti, boynumuz kıldan ince çıkar oynarız dedik. Çıktık şampiyon da olduk'

'TFF'den bilgiler sızdırılıyor diyor. Siz çıkın önce transferlere ne ödüyorsunuz açıklayın. TFF de açıklasın. Her şey şeffaf olarak ortaya konsun biz de görelim menajerlere ne ödendiğini.'

'Benim edebim buna müsaade etmez. Ben bir rakip kulüp başkanına yalancısın demem. Bunu ne kendime ne camiama yakıştırmam. Ama kayıtlarda var 'sizin fıtratınız var' da dendi'

'Ben göreve geldiğimden bu yana menajerlere 2 yılda ödediğimiz para 100.000.000 TL. 13.6 Milyon euro para.'

'TFF'nin açıkladığı rakamlardaki durumu beni ilgilendirmez. Ben size açık açık rakamı söylüyorum. 2 yılda ödediğimiz para budur. Size şunu söyleyeyim Spor'daki programda da açıkladım: TFF'den bu giderlerin açıklanmasını isteyen benim zaten.'

'Kalkmış diyorlar ki menajerlik giderlerini futbolcu parasına koymuş olabilirler vergi kaçırıyorlar diyor. Hayret ediyorum hayret. Ben yüz yıl düşünsem bu kadarı aklıma gelmez. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Pes vallahi pes.'

'Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler bunlar.Nasıl bunları düşünebiliyor ve dile getirebiliyorsunuz hayret ediyorum.'

"Ben siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. FETÖ Terör Örgütü bittikten sonra kim kaç kere şampiyon olmuş? Etkisi bittikten sonra kim olamamış onu da siz medya mensupları bulup çıkartın."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'ile ilgili açıklamalarda bulunan "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. 2011'deki Play-Off, 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaşta adam kamuoyunun göünün içine içine yalan söylemiyordu. Şeffaflıktan bahsediyor, bize hafif çaplı gönderme yapıyor, KAP'a bildiri yaptıklarını söylüyor. Biz de KAP'a bilgilendirme yapıyoruz. Geçen sene Mart sonunda TFF bir liste yayımladı.

Bu listede kulüplerin menajerlere ödediği paralar yer aldı. Fenerbahçe 2,6 milyon euro menajerlik ücreti ödemiş. Biz zaten %9-%10 menajerlik ücreti öderiz. Bütün ise 4,4 milyon euro ödemiş. Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az ise Galatasaray yapmış; 10 bin euro! 2018'de Galatasaray bütün transferler için 10 bin euro ödemiş! Mitroglou, , Luyindama, Nagatomo... Bir sürü oyuncu alınmış ama Galatasaray 10 bin euro ödemiş. bile 7 bin euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin euro ödemiş. Galatasaray bu kadar oyuncu alıp 10 bin euro ödemiş ve bu şeffaf mı değil mi kamuoyuna bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  1. 13.01.2020
  2. Güncelleme: 13.01.2020 13:27
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