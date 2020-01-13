Cimbom’u artıya geçirdi

G.Saray'da beklentileri karşılayamayan Ryan Babel, Ajax'a kiralandı. Hollandalı oyuncu yarım sezon için 1.5 milyon euro'ya ülkesinin yolunu tutarken bu kiralama bedeli geliriyle birlikte sarı-kırmızılı kulüp, Finansal Fair Play'de artı duruma geçti. Öte yandan Babel transferiyle ilgili, "Ülkeme geri döndüm. Her şey hızlı gelişti ama mutluyum" ifadesini kullandı.