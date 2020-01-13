Cimbom’u artıya geçirdi
G.Saray'da beklentileri karşılayamayan Ryan Babel, Ajax'a kiralandı. Hollandalı oyuncu yarım sezon için 1.5 milyon euro'ya ülkesinin yolunu tutarken bu kiralama bedeli geliriyle birlikte sarı-kırmızılı kulüp, Finansal Fair Play'de artı duruma geçti.
G.Saray'da beklentileri karşılayamayan Ryan Babel, Ajax'a kiralandı. Hollandalı oyuncu yarım sezon için 1.5 milyon euro'ya ülkesinin yolunu tutarken bu kiralama bedeli geliriyle birlikte sarı-kırmızılı kulüp, Finansal Fair Play'de artı duruma geçti. Öte yandan Babel transferiyle ilgili, "Ülkeme geri döndüm. Her şey hızlı gelişti ama mutluyum" ifadesini kullandı.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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