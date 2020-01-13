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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Cimbom’u artıya geçirdi

Cimbom’u artıya geçirdi

G.Saray'da beklentileri karşılayamayan , Ajax'a kiralandı. Hollandalı oyuncu yarım sezon için 1.5 milyon euro'ya ülkesinin yolunu tutarken bu kiralama bedeli geliriyle birlikte sarı-kırmızılı kulüp, 'de artı duruma geçti.

G.Saray'da beklentileri karşılayamayan , Ajax'a kiralandı. Hollandalı oyuncu yarım sezon için 1.5 milyon euro'ya ülkesinin yolunu tutarken bu kiralama bedeli geliriyle birlikte sarı-kırmızılı kulüp, 'de artı duruma geçti. Öte yandan Babel transferiyle ilgili, "Ülkeme geri döndüm. Her şey hızlı gelişti ama mutluyum" ifadesini kullandı.

  1. 13.1.2020
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