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13 Ocak 2020, Pazartesi
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’den şartı

Andone’den Cordoba şartı

'da geleceği belirsiz olan yaşadığı sakatlığın ardından yeniden sahalara dönmek için çalışıyor.

'da geleceği belirsiz olan yaşadığı sakatlığın ardından yeniden sahalara dönmek için çalışıyor. 'nın şehrinde bireysel olarak antrenmanlarına devam eden Rumen golcü, geleceğiyle ilgili ilginç cümleler kurdu. Andone, "Herkes Cordoba'ya geri dönmek istediğimi biliyor. Ancak 'da mücadele eden Cordoba'ya geri dönmek isterim. Daha alt liglerde olan bir takıma değil" dedi.

  1. 13.1.2020
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