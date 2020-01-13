Andone’den Cordoba şartı

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Andone yaşadığı sakatlığın ardından yeniden sahalara dönmek için çalışıyor. İspanya'nın Cordoba şehrinde bireysel olarak antrenmanlarına devam eden Rumen golcü, geleceğiyle ilgili ilginç cümleler kurdu. Andone, "Herkes Cordoba'ya geri dönmek istediğimi biliyor. Ancak La Liga'da mücadele eden Cordoba'ya geri dönmek isterim. Daha alt liglerde olan bir takıma değil" dedi.