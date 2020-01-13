Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Andone yaşadığı sakatlığın ardından yeniden sahalara dönmek için çalışıyor.
Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Andone yaşadığı sakatlığın ardından yeniden sahalara dönmek için çalışıyor. İspanya'nın Cordoba şehrinde bireysel olarak antrenmanlarına devam eden Rumen golcü, geleceğiyle ilgili ilginç cümleler kurdu. Andone, "Herkes Cordoba'ya geri dönmek istediğimi biliyor. Ancak La Liga'da mücadele eden Cordoba'ya geri dönmek isterim. Daha alt liglerde olan bir takıma değil" dedi.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Andone’den Cordoba şartı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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