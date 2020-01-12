Mert’i alıp gelecek!

Galatasaray kamp için Antalya'ya giderken gözler Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Albayrak'ın İtalya'ya gittiği öğrenilirken bu durum muhabirler arasında heyecana neden oldu. Yapılan araştırmada, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferlerinde önemli rol oynayan Albayrak'ın, Roma'ya Mert Çetin transferini bitirmek için gittiği öğrenildi. Terim'in de çok istediği Mert Çetin için Roma'yla görüşmelerde önemli yol kat edildiği kaydedildi.



G.SARAY'A YEŞİL IŞIK

Terim'in Mert Çetin ile birlikte stoper adaylarından Murillo için Sampdoria'dan ilk olumlu ışık geldi. Sampdoria, yeni bir transfer yapmaları halinde Murillo'nun kiralanmasına onay verebileceklerini iletti.