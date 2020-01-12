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12 Ocak 2020, Pazar
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Mert’i alıp gelecek!

Mert’i alıp gelecek!

Galatasaray kamp için 'ya giderken gözler 'ı aradı. Albayrak'ın 'ya gittiği öğrenilirken bu durum muhabirler arasında heyecana neden oldu.

Galatasaray kamp için 'ya giderken gözler 'ı aradı. Albayrak'ın 'ya gittiği öğrenilirken bu durum muhabirler arasında heyecana neden oldu. Yapılan araştırmada, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferlerinde önemli rol oynayan Albayrak'ın, Roma'ya transferini bitirmek için gittiği öğrenildi. Terim'in de çok istediği Mert Çetin için Roma'yla görüşmelerde önemli yol kat edildiği kaydedildi.

G.SARAY'A YEŞİL IŞIK
Terim'in Mert Çetin ile birlikte stoper adaylarından Murillo için Sampdoria'dan ilk olumlu ışık geldi. Sampdoria, yeni bir yapmaları halinde Murillo'nun kiralanmasına onay verebileceklerini iletti.

  1. 12.1.2020
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