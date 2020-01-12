Fofana Cimbom'a
Fransa’dan Foot Mercato’nun haberine göre; Nzonzi’yi kadro dışı bırakan sarı-kırmızılılar, Udinese’li oyuncu için görüşmelere başladı.
SCHALKE İLE YARIŞIYOR
Bu arada Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'ün de Fofana transferinde Galatasaray ile yarıştığı ifade edildi. Almanların da Udinese'ye teklif yaptığı, yanıt beklediği öğrenildi. İtalyanların iki kulübün teklifini inceleyeceği ve buna göre bir karar vereceği bildirildi. 24 yaşındaki Fildişili, bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Fofana'nın Galatasaray'dan yana tavır alabileceği vurgulandı.
Savaş ÇORLU
10 NUMARA
Bonservisine 3,5 milyon euro ödenen Seko Fofana, merkez orta sahanın yanı sıra önlibero ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Udinese ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KİMDİR?
7 Mayıs 1995 Paris doğumlu olan Fildişili milli futbolcu Seko Fofana, futbol eğitimini Fransa'nın Lorient Kulübü'nde aldı. Ardından Manchester City altyapısına transfer olan Seko Fofana, Fulham ve Bastia gibi kulüplerde kiralık oynadıktan sonra 2016 yılında Udinese'ye satıldı.
Cimbom'un son gözdesi Fofana kulüpler düzeyinde 198 maçta 24 gol ve 15 asist kaydetti.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fofana Cimbom'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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