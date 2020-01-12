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12 Ocak 2020, Pazar
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Fofana Cimbom'a

Fofana Cimbom'a

’dan ’nun haberine göre; Nzonzi’yi bırakan sarı-kırmızılılar, Udinese’li oyuncu için görüşmelere başladı.

orta saha pozisyonu için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı yöneticilerin, Udinese'de forma giyen için harekete geçtiği iddia edildi. Fransız basınından 'nun haberine göre; Steven Nzonzi'yi bırakan ve göndermeyi düşünen Cimbom, 24 yaşındaki futbolcuyu istiyor. 'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı futbolcuyu kiralamak için İtalyanlarla görüşmelere başladığı duyuruldu.

SCHALKE İLE YARIŞIYOR
Bu arada Ozan Kabak'ın formasını giydiği 04'ün de Fofana transferinde Galatasaray ile yarıştığı ifade edildi. Almanların da Udinese'ye teklif yaptığı, yanıt beklediği öğrenildi. İtalyanların iki kulübün teklifini inceleyeceği ve buna göre bir karar vereceği bildirildi. 24 yaşındaki Fildişili, bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Fofana'nın Galatasaray'dan yana tavır alabileceği vurgulandı.

Savaş ÇORLU

10 NUMARA
Bonservisine 3,5 milyon euro ödenen Seko Fofana, merkez orta sahanın yanı sıra önlibero ve pozisyonlarında forma giyebiliyor. Udinese ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KİMDİR?
7 Mayıs 1995 Paris doğumlu olan Fildişili milli futbolcu Seko Fofana, futbol eğitimini 'nın Lorient Kulübü'nde aldı. Ardından altyapısına transfer olan Seko Fofana, Fulham ve Bastia gibi kulüplerde kiralık oynadıktan sonra 2016 yılında Udinese'ye satıldı.

Cimbom'un son gözdesi Fofana kulüpler düzeyinde 198 maçta 24 gol ve 15 asist kaydetti.
  1. 12.1.2020
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