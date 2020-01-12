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12 Ocak 2020, Pazar
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Babel’den 1.5 milyon euro

Babel’den 1.5 milyon euro

, 'in 1.5 milyon euro karşılığında Ajax'a 6 aylığına kiralandığını resmen açıkladı.

, transferini açıkladı. İşte, KAP'a yapılan açıklama: "Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici (kiralama) bedeli ödeyecektir."
  1. 12.1.2020
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