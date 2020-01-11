Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme! ''Rakiplerimiz...'' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme! ''Rakiplerimiz...''

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme! ''Rakiplerimiz...''

Sarı-kırmızılı kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Galatasaray Başkanı , Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen divan kurulu toplantısından sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konularla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullanan Cengiz, Arda Turan konusu ve ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları...

  1. 11.01.2020
  2. Güncelleme: 11.01.2020 19:22
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