Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme! ''Rakiplerimiz...''
Sarı-kırmızılı kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen divan kurulu toplantısından sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konularla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullanan Cengiz, Arda Turan konusu ve ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları...
- 11.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 19:22
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme! ''Rakiplerimiz...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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