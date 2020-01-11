Marcelo Saracchi Galatasaray'ı neden seçtiğini açıkladı!

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, Galatasaray'a gelmeyi çok istediğini ifade etti ve transfer sürecinde bir dönem sarı-kırmızılı formayı giymiş Bruma'nın da payı olduğunu söyledi.

Yeni takımında iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden Saracchi, "Çok mutluyum. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Adaptasyon süreci olacaktır ama bunu bir an önce atlatmak istiyorum. Takım içinde çok güzel arkadaşlık ortamı var. Herkes bana çok sıcak ve iyi davranıyor. İyi bir aile ortamı var" dedi.

''BRUMA'NINDA PAYI VAR''

Gelmesinde Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'nın da büyük payı olduğunu belirten Uruguaylı oyuncu, "Bruma beraber oynadığım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok konuştuk, bana çok güzel şeyler anlattı, insanları anlattı, Türklerin çok sıcakkanlı olduğunu söyledi. bu da gelmemde pay sahibi oldu. Muslera da beni aradı, gerekli konuşmalar yapıldı ve şu anda Galatasaray'dayım" ifadelerini kullandı.

Gelmeden önce lig hakkında bilgi sahibi olmadığını da belirten genç futbolcu, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını izledim, lig hakkında çok bilgi sahibi değilim. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları takip ettim" diye konuştu.