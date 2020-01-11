Galatasaray'da Florin Andone'den sakatlık sözleri!

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Florin Andone sakatlığıyla ilgili konuştu ve gelecekte hangi takıma gideceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Florin Andone, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlık yaşamıştı. Dizinden sakatlanan Rumen yıldız, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak durumda bulunuyor. Golcü futbolcu antrenmanlarına bireysel olarak devam ediyor.

''CORDOBA'YA DÖNMEK İSTEDİĞİMİ HERKES BİLİR''

İdmanlarına devam ettiği İspanya'nın Cordoba şehrinde konuşan Florin Andone, "Herkes Cordoba'ya geri dönmeyi isteyeceğimi bilir, bu konuda bir kuşku yok. Menajerim, eşim, herkes bunu istediğimi bilir. Ancak ben La Liga'daki Cordoba'ya dönmek isterim, daha alt liglerde olan bir takıma değil" dedi.

''EN ÖNEMLİ ŞEY İYİ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNEBİLMEK''

Sakatlığı ile ilgili de konuşan Rumen oyuncu, "Dizimde bir sorun yok, şu anda iyi hissediyorum, bu müthiş. En önemli şey, iyi bir şekilde geri dönmek" ifadelerini kullandı.

2014-2016 yılları arasında Cordoba'da oynayan Florin Andone bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 6 maçta oynadı ve 2 gollük katkı sağladı.