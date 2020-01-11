Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
Galatasaray, Ryan Babel'in 1.5 milyon euro karşılığında Ajax'a 6 aylığına kiralandığını resmen açıkladı.
Galatasaray, Ryan Babel transferini açıkladı. Sezon başında Fulham'dan bonservis bedelsiz olarak transfer edilen Hollandalı yıldız, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı.
GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir.
???…??— AFC Ajax (@AFCAjax) January 11, 2020
Here to write the third chapter. #BackToTheFuture pic.twitter.com/4vC2OT6VfH
- 11.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 21:48
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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