Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Ryan Babel transferini açıkladı. Sezon başında Fulham'dan bonservis bedelsiz olarak transfer edilen Hollandalı yıldız, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir.

