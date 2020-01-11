Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi

'i 'a bildirdi

Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi

, 'in 1.5 milyon euro karşılığında Ajax'a 6 aylığına kiralandığını resmen açıkladı.

, transferini açıkladı. Sezon başında Fulham'dan bonservis bedelsiz olarak edilen Hollandalı yıldız, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir.

Resim

Resim

Resim

Resim

Galatasaray'da Arda Turan açıklaması

  1. 11.01.2020
  2. Güncelleme: 11.01.2020 21:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN