Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren , hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım dün karşılaştığı Altay'ı 3-1 mağlup etmişti. Galatasaray bugün de 1. Lig takımı ile bir hazırlık maçına çıkacak. Takımlarının devre arası hazırlıklarını kaçırmak istemeyen ve yeni transferlerin durumunu merak eden futbolseverler, Galatasaray Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...

'in ilk yarısında beklediği sonuçları alamayan , devre arası çalışmalarına 'da girdiği kampta devam ediyor. Ligde yer alan birçok ekip de yine hazırlarını aynı şehirde sürdürüyor. Bu arada takımlar, hem yeni transferlerin takıma adapte olmasını kolaylaştırmak hem de ligin ikinci yarısına iddialı girebilmek için hazırlık maçlarına çıkıyorlar. Bugün de Galatasaray, 1. Lig takımlarından 'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bu mücadelenin saat kaçta oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor. İşte yanıtı...

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Antalya kampında bugün Adana Demirspor'la oynayacağı maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, Galatasaray TV ve kulübün resmi kanalında canlı yayınlanacak.

ONYEKURU'DA SITMA ŞOKU

Galatasaray'ın Antalya'ya kamp için geldiği kafilede yeni transferlerden Henry Onyekuru yer almadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcunun ülkesine gittiği sırada sıtma hastalığına yakalandığı ve tedavisine derhal başlandığı bildirildi. Oyuncunun sahalara dönmesinin yaklaşık bir ayı bulması bekleniyor.

ALTAY KARŞISINDA İYİ PROVA

Galatasaray, Altay'la oynadığı hazırlık maçında iyi bir görüntü verdi. Sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı mücadelede gol atan Emre Akbaba sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Rizespor'la oynanan lig maçında ayağı kırılan ve camiada büyük üzüntüye neden olan yıldız futbolcu, uzun süren tedavi döneminin ardından sahalara golle döndü.

MAVİ ŞİMŞEKLER TRANSFERE DOYMUYOR

TFF 1. Lig'de mücadele eden Süper Lig'e çıkma hayali bulunan Adana Demirspor, ligin ilk yarısında topladığı 24 puanla 8. sırada yer alıyor. Mavi Şimşekler, ara transferde ise bombaları bir bir patlatıyor. Ocak ayına ve Hasan Kılıç'ı renklerine katarak giren temsilcisi, geçtiğimiz günlerde golcü Pa Dibba'yı almıştı. 'in kaleacisi Muhammed Şengezer ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşan Çukurova ekibi, iki ismi daha kadrosuna kattı. Denizlispor'da kadro dışı kalan Mehmet Akyüz, Adana temsilcisiyle el sıkıştı. Bu sezon 11 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan 34'lük yıldız kısa sürede takıma katılacak. Adana Demir, iki tecrübeli golcünün ardından bir de genç forvet aldı. Norveç'in Haugesund takımında oynayan 20 yaşındaki forvet İbrahima Kone, lacivert-maviler ile sözleşme imzalayacak.

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  1. 11.01.2020
  2. Güncelleme: 11.01.2020 10:37
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