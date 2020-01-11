Galatasaray 1-0 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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1-0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray 1-0 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

'de ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren , hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım dün karşılaştığı Altay'ı 3-1 mağlup etmişti. Galatasaray bugün de 1. Lig takımı ile karşı karşıya geldi. Galatasara, Feghouli'nin golüyle Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdüren , ikinci hazırlık maçında 1'inci Lig ekiplerinden ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların kamp yaptığı otelde oynanan maça teknik direktör Fatih Terim; Okan, Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Ömer, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda ve Falcao ilk 11'i ile başladı. Adana Demirspor ise sahaya; Kurtuluş, Vedat, Adil, Rassoul, Tayyip, Hasan, Traore, Volkan Şen, , Aosman ve Gladky 11'i ile çıktı.

GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, mücadelenin 7'inci dakikasında 1-0 öne geçti. Falcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ömer, ortasını ceza yayı içindeki Feghouli'ye gönderdi. Topla buluşan Feghouli güzel bir vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARI TAKIM DEĞİŞTİ

İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşma sonrası Fatih Terim, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirdi. Deneyimli teknik adam ikinci yarının başında oyuna, Berk, Taylan, Selçuk, Lemina, Adem, Jimmy Durmaz, Sekidika, Donk, Emin, Saracchi ve Şener'i dahil etti. Terim maçın sonuna doğru ise Sekidika'nın yerine ise Emre Mor'u oyuna aldı.

Karşılıklı ataklarla devam eden ikinci yarıda başka gol olmayınca mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

  1. 11.01.2020
  2. Güncelleme: 11.01.2020 20:24
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