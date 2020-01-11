Galatasaray 1-0 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım dün karşılaştığı Altay'ı 3-1 mağlup etmişti. Galatasaray bugün de TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Galatasara, Feghouli'nin golüyle Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların kamp yaptığı otelde oynanan maça teknik direktör Fatih Terim; Okan, Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Ömer, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda ve Falcao ilk 11'i ile başladı. Adana Demirspor ise sahaya; Kurtuluş, Vedat, Adil, Rassoul, Tayyip, Hasan, Traore, Volkan Şen, Erkan Zengin, Aosman ve Gladky 11'i ile çıktı.
GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, mücadelenin 7'inci dakikasında 1-0 öne geçti. Falcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ömer, ortasını ceza yayı içindeki Feghouli'ye gönderdi. Topla buluşan Feghouli güzel bir vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İKİNCİ YARI TAKIM DEĞİŞTİ
İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşma sonrası Fatih Terim, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirdi. Deneyimli teknik adam ikinci yarının başında oyuna, Berk, Taylan, Selçuk, Lemina, Adem, Jimmy Durmaz, Sekidika, Donk, Emin, Saracchi ve Şener'i dahil etti. Terim maçın sonuna doğru ise Sekidika'nın yerine ise Emre Mor'u oyuna aldı.
Karşılıklı ataklarla devam eden ikinci yarıda başka gol olmayınca mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
- 11.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 20:24
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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