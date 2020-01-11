Ferguson istedi ama alamadı
Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'nın Manchester United'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte FOTOMAÇ farkıyla, Jesse Sekidika'nın bilinmeyenleri...
Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'nın Manchester United'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Genç futbolcu, henüz 17 yaşındayken Stoke City ve Manchester United'ın dikkatini çekti. Özellikle Alex Ferguson ondaki ışığı fark etti ve almak istedi. Fakat İngiltere İçişleri Bakanlığı çalışma izni vermeyince transfer suya düştü. Sekidika 2014'de Portekiz'de amatör bir takıma idmanlara başladı. Orada Benfica tarafından keşfedildi ve Türkiye'ye ulaşan macerası da başlamış oldu.
Eskişehir'de 29 maçta 14 gol atıp, 3 de asist yapan Nijeryalı'nın sarı-kırmızılı forma altındaki performansı merak ediliyor.
- 11.1.2020
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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