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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Ferguson istedi ama alamadı

Ferguson istedi ama alamadı

'ın yeni transferi 'nın 'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte FOTOMAÇ farkıyla, Jesse Sekidika'nın bilinmeyenleri...

'ın yeni transferi 'nın 'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Genç futbolcu, henüz 17 yaşındayken ve Manchester United'ın dikkatini çekti. Özellikle ondaki ışığı fark etti ve almak istedi. Fakat İngiltere İçişleri Bakanlığı çalışma izni vermeyince suya düştü. Sekidika 2014'de Portekiz'de amatör bir takıma idmanlara başladı. Orada tarafından keşfedildi ve 'ye ulaşan macerası da başlamış oldu.

'de 29 maçta 14 gol atıp, 3 de asist yapan Nijeryalı'nın sarı-kırmızılı forma altındaki performansı merak ediliyor.

  1. 11.1.2020
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