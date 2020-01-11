CANLI | Galatasaray - Adana Demirspor
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım dün karşılaştığı Altay'ı 3-1 mağlup etmişti. Galatasaray bugün de TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor ile karşı karşıya... Takımlarının devre arası hazırlıklarını kaçırmak istemeyen ve yeni transferlerin durumunu merak eden futbolseverler, mücadeleyi anbean fotomac.com.tr'den takip edebilir...
Süper Lig'in ilk yarısında beklediği sonuçları alamayan Galatasaray, devre arası çalışmalarına Antalya'da girdiği kampta devam ediyor... Ligde yer alan birçok ekip de yine hazırlarını aynı şehirde sürdürüyor. Bu arada takımlar, hem yeni transferlerin takıma adapte olmasını kolaylaştırmak hem de ligin ikinci yarısına iddialı girebilmek için hazırlık maçlarına çıkıyorlar. Bugün de Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'la karşı karşıya...
GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray'ın Antalya kampında bugün Adana Demirspor'la oynayacağı maç, saat 18.00'den itibaren Galatasaray TV ekranlarından CANLI olarak takip edilebilir...
İLK 11'LER:
Galatasaray: Okan, Linnes, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Emre, Falcao.
Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Hasan Kılıç, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Traore, Aosman, Vedat Bora, Volkan Şen, Erkan Zengin, Gladkyy.
NOTLAR...
ONYEKURU'DA SITMA ŞOKU
Galatasaray'ın Antalya'ya kamp için geldiği kafilede yeni transferlerden Henry Onyekuru yer almadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcunun ülkesine gittiği sırada sıtma hastalığına yakalandığı ve tedavisine derhal başlandığı bildirildi. Oyuncunun sahalara dönmesinin yaklaşık bir ayı bulması bekleniyor.
ALTAY KARŞISINDA İYİ PROVA
Galatasaray, Altay'la oynadığı hazırlık maçında iyi bir görüntü verdi. Sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı mücadelede gol atan Emre Akbaba sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Rizespor'la oynanan lig maçında ayağı kırılan ve camiada büyük üzüntüye neden olan yıldız futbolcu, uzun süren tedavi döneminin ardından sahalara golle döndü.
MAVİ ŞİMŞEKLER TRANSFERE DOYMUYOR
TFF 1. Lig'de mücadele eden Süper Lig'e çıkma hayali bulunan Adana Demirspor, ligin ilk yarısında topladığı 24 puanla 8. sırada yer alıyor. Mavi Şimşekler, ara transferde ise bombaları bir bir patlatıyor. Ocak ayına Erkan Zengin ve Hasan Kılıç'ı renklerine katarak giren Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz günlerde golcü Pa Dibba'yı almıştı. Başakşehir'in kaleacisi Muhammed Şengezer ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşan Çukurova ekibi, iki ismi daha kadrosuna kattı. Denizlispor'da kadro dışı kalan Mehmet Akyüz, Adana temsilcisiyle el sıkıştı. Bu sezon 11 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan 34'lük yıldız kısa sürede takıma katılacak. Adana Demir, iki tecrübeli golcünün ardından bir de genç forvet aldı. Norveç'in Haugesund takımında oynayan 20 yaşındaki forvet İbrahima Kone, lacivert-maviler ile sözleşme imzalayacak.
- 11.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 18:32
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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