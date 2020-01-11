Bir genç Aslan daha

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet ve stoper transferinde... 3 genç futbolcu ile yaş ortalamasını oldukça aşağılara çekmeyi başaran sarı-kırmızılı ekibin, gündemine gelen son isim Cagliari'de forma giyen Alberto Cerri... Bu sezon Serie A'da 9 maçta 212 dakika şans bulabilen İtalyan golcünün, başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Golcü oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen Cagliari'nin de uygun bir kiralama bedeli ile Alberto Cerri'nin gidişine onay vereceği öğrenildi.



FLORİN ANDONE'NİN YERİNE

23 yaşındaki genç oyuncu, temmuz ayında Juventus'tan 9 milyon euro'ya Caglairi'ye transfer oldu. Birçok takımda kiralık olarak forma giyen Alberto Cerri, özellikle 2 sezon önce Serie B'de sergilediği başarılı performansla dikkat çekti ve o sezon 37 maçta 19 gol, 12 asistlik skor üretti. Galatasaray, sakatlığı devam eden Florin Andone'nin yerini Cerri ile doldurmanın planlarını yapıyor. Cagliari ve başarılı oyuncunun kiralık formülüne sıcak bakması Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ı da cezbederken golcü futbolcu için iki takım arasında ciddi bir rekabetin yaşanması bekleniyor.



FUTBOL SEYYAHI

Parma altyapısında yetişen ve ardından büyük umutlarla Juventus'a transfer olan 23 yaşındaki Cerri, Lanciano, Cagliari, SPAL, Pescara ve Perugia takımlarında kiralık olarak forma giydi



FALCAO'YA YENİ PARTNER

Fatih Terim, Radamel Falcao ile Alberto Cerri'nin ileride birbirlerini tamamlayacaklarını düşünüyor. Cerri gelirse, Andone'nun gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.



HEM GOLCÜ HEM PASÖR

Serie A'da 39 maça çıkan Cerri, 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Serie B'de ise 91 maçta 23 gol atıp, 16 gol pası vermeyi başardı. Ayrıca İtalya Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında forma giydi. Çizme'nin gelecek vadeden isimleri arasında yer alıyor.



İTALYAN DEVİ

Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Alberto Cerri 1.94 boyunda ve 91 kilo... Oldukça yapılı olan golcü oyuncu, ceza sahası içinde adeta bir tank gibi... Ayağında topu çok iyi saklıyor. Son vuruşları başarılı ve kafa toplarına da hakim...